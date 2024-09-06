"استغل النصر كوسيلة" .. الصرامي يكشف حيلة مسؤول الشباب لتحويل متعب الحربي للهلال بـ"مقابل تاريخي"

الهلال حسم صفقة متعب الحربي لمدة 5 مواسم..

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن كواليس جديدة حول تحويل وجهة متعب الحربي، ظهير الشباب، إلى صفوف الهلال، بدلًا من النصر، ليصبح صفقة الموسم، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

المركز الإعلامي بنادي الهلال، أعلن عن صفقة متعب الحربي برسالة ضمنية، عبر منصة (إكس)، قال فيها "نام.. صحي هلالي"، لتنفجر رسائل ساخرة من النصر إزاء ضياع الصفقة التي كانت محل نزاع كبير، شارك فيه الأهلي أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمكن الهلال من حسم صفقة متعب الحربي بعقد لمدة 5 مواسم، مقابل 123 مليون ريال، مع إعارة مصعب الجوير إلى الشباب لموسم رياضي واحد، فيما أثار الحربي قلق الجماهير الهلالية، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة السعودية وإندونيسيا، في مستهل الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

GOAL

وقال الصرامي، عبر برنامج "سوالف"، إن معلومة أن أحد الإداريين الشبابيين استخدم مغردين نصراويين لزيادة سعر متعب الحربي، صحيحة بنسبة 100%، مستدلًا بالبيان الذي أصدره نادي النصر عقب إعلان الهلال للصفقة، حيث أكد النصر أنه جهز العقود وحصل على توقيع اللاعب، فيما ينتظر توقيع الإدارة الشبابية التي تعهدت بانتقال اللاعب إلى فارس نجد، قبل أن يفاجأ مسؤولو النصر بطلب الشباب بمقابل مادي مبالغ فيه لإتمام الصفقة.

وأضاف الصرامي "الشباب يأخذ أكثر من 100 مليون ريال في صفقة متعب الحربي، واللاعب سيحصل على 12 مليون ريال سنويًا مع الهلال، ولكني أتحدث هنا عن كواليس الصفقة، اللاعب وقع للنصر، وكان المتبقي هو الشباب، ولكن عندما تستغل رسالة البريد الإليكتروني وترسلها إلى نادٍ آخر، فأنت كمغرد نصراوي هل ترضى أن يتم استخدامك بهذه الطريقة؟".