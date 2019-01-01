النصر يطرح تذاكر الديربي والذهبية بـ5000 ريال

تذاكر المباراة المرتقبة ضد الهلال متاحة الآن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النصر السعودي عن طرح تذاكر المنصة الذهبية لمباراته مع الهلال في ديربي الرياض المرتقب يوم الجمعة القادم.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر بدء بيع تذاكر المنصة الذهبية بمزايا جديدة عبر تطبيق سويفت، ويبلغ سعرها 5000 ريال سعودي.

وأوضح "العالمي" في تغريداته أن بقية التذاكر الخاصة بجماهيره ستُطرح للبيع يوم الثلاثاء القادم في كلٍ من استاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ومتجر نادي النصر في الرياض.

علي الحبسي: جاهزون لمباراة الموسم أمام النصر

وفيما يخص الأسعار، حدد النادي 5 ألاف ريال ثمنًا للتذكرة الذهبية، 2500 ريال ثمنًا للتذكرة الفضية، و40 ريال لكلٍ من التذكرة العائلية والموحدة.

وأضاف وصيف الدوري السعودي أن عضو شرف النادي "عبد العزيز بن أحمد بغلف" تكفل بقيمة 3 آلاف تذكرة للمباراة دعمًا منه لجماهير الفريق، وقدم له الشكر على تلك البادرة.

يُذكر أن المباراة القادمة تحمل الكثير من الأهمية في صراع الفريقين على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يتصدر الهلال البطولة بفارق نقطتين عن النصر مما يعني أن فوز أصحاب الملعب قد يقفز بهم للصدارة قبل 6 جولات من النهاية.