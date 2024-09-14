"الأندية الأقل من المتوسطة لا تقبل به" .. المريسل يهين المدرب المرشح لتدريب النصر

بعد ترشيح 4 مدربين لقيادة النصر خلفًا لكاسترو..

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة انتقاد شديد اللهجة تجاه أحد المدربين المرشحين لتدريب فريق الكرة بنادي النصر، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو الذي بات قريبًا من مغادرة قلعة العالمي.

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وارتبط اسم النصر بـ4 مرشحين لقيادة الإدارة الفنية لفريق الكرة، خلفًا لكاسترو، وهم الثنائي الإيطالي ستيفانو بيولي وماكسيميليانو أليجري، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو، وأيضًا الفرنسي تييري هنري، الذي قاد منتخب بلاده لفضية أولمبياد باريس.

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وتحدث المريسل بالتخصص عن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "ربط نادي النصر بالمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، تقزيم للنصر وإكمال للنهاية الفعلية لتنافسية النصر مع الفرق التنافسية بالدوري".

وأضاف "تخيل يتم ربط النصر بمدرب تاريخه كله محقق بطولة واحدة فقط، حتى الأندية المتوسطة والأقل من المتوسطة لا تقبل بهذه السيرة الذاتية".

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المدرب بيولي، صاحب الـ58 عامًا، قاد ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، بموسم 2021-2022، فيما رحل عن تدريب الروسونيري مع نهاية الموسم الماضي، فيما دخل نادي الاتحاد على خط المفاوضات مع المدرب، وكان قريبًا من الحصول على توقيعه، قبل تراجع الإدارة بشكل مفاجئ، وسط أزمة إدارية أسفرت عن استقالة لؤي ناظر من رئاسة المؤسسة غير الربحية، قبل تعاقد العميد مع الفرنسي لوران بلان.