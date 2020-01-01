القانوني أيمن الرفاعي: يحق للنصر طلب تغيير رئيس لجنة الحكام، ولكن!

بيان النصر أثار الكثير من الجدل

مازال بيان نادي النصر السعودي حول التحكيم في الدوري السعودي والذي تضمن طلب تغيير رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم يُثير الجدل في الشارع والإعلام الكروي في السعودية.

النصر كان قد أصدر بيانًا عقب مواجهة الأهلي في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي انتهت بالتعادل 2-2، طالب خلاله الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغيير فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بحجة كثرة الأخطاء التحكيمية في مباريات البطولة مؤخرًا، ولحرصه على ضمان عدالة المنافسة وسمعة كرة القدم السعودية.

بعد صراع الاتحاد والشباب على توقيعه، ماذا قدم عوض خميس مع النصر؟

المزيد من الفرق

وقد أثار ذلك البيان الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي السعودي وهاجمه العديد من النقاد والجمهور، و تحدث المتحدث الرسمي باسم الفيصلي مطالبًا النصر بالتوقف عن محاولاته التأثير على الحكام والتركيز في الملعب فقط.

القانوني أيمن الرفاعي تحدث عن قانونية طلب النصر لبرنامج في المرمى المذاع على فضائية العربية قائلًا "يحق لنادي النصر طلب إقالة رئيس لجنة الحكام بحسب لوائح الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم".

أضاف "النصر يحق له هذا الطلب، لكن طلبه كان ناقصًا، إذ يُفترض أن يكون الطلب جماعيًا بعدد معين من أعضاء الجمعية العمومية".

"كان يُفترض أن يتقدم النصر بطلبه عبر اقتراع سري في اجتماع الجمعية العمومية، وإن كانت الأصوات بالأغلبية لصالح القرار يتم إقالة رئيس لجنة الحكام".

وأتم قائلًا "النصر لا يستحق أن يُعاقب على طلبه هذا، لكن في نفس الوقت يحق لاتحاد كرة القدم رفض الطلب لأنه ناقص".

يُذكر أن النصر يستعد حاليًا لمواجهة الفيصلي في الجولة الـ21 من الدوري السعودي يوم السبت 7 مارس الجاري، ذلك بعد تأجيل مباراته في دوري أبطال آسيا أمام سباهان الإيراني بسبب الإجراءات للتصدي لانتشار فيروس كورونا.