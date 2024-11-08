بعد خماسية العين .. قرار مفاجئ من جويدو فينجا لنجوم النصر!

جويدو يُحفز نجوم النصر على طريقته

اتخذ جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، قرارًا مفاجئًا لنجوم الفريق، بعد الفوز على العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وحقق النصر الفوز على العين بخماسية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة ضمن منافسات البطولة القارية، على ملعب الأول بارك.

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وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي، عن أن جويدو قرر صرف مكافأة مضاعفة للاعبين النصر والجهازين الفني والإداري بعد خماسية العين.

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قرار فينجا يأتي قبل مباراة النصر أمام الرياض، بهدف تحفيز الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات الفترة المقبلة، والحفاظ على المستوى المميز للفريق.

ويستعد النصر لمواجهة الرياض مساء اليوم الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.