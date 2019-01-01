النصر يزيد المكافآت والفحوصات تُحدد مدة غياب عبد الفتاح آدم

النصر حقق انتصار سهل على العدالة

كافأت إدارة النصر السعودي اللاعبين بزيادة مكافآت الفوز الخاصة بمبارة العدالة الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين نظير جهدهم وأدائهم المتميز خلال اللقاء.

النصر عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بانتصاره السهل والمقنع على العدالة بثلاثة أهداف دون رد لحساب الجولة الـ12 من البطولة، أحرزها نور الدين أمرابط وجوليانو وبيتروس.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة النصراوية قررت زيادة المكافآت من 6 آلاف ريال سعودي إلى 10 لكل لاعب، ذلك تقديرًا من الإدارة للأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال المواجهة التي كانت الأولى بين الفريقين في الدوري السعودي.

من جانب آخر، أجرى مهاجم الفريق "عبد الفتاح آدم" فحوصات جديدة أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الضامة، وأنه بحاجة للراحة لمدة 5 أيام.

وكان اللاعب السعودي قد غاب عن مباراة العدالة بعد شكواه من تلك الإصابة العضلية.