فيديو | بجانب دجلة والفرات .. فنان عراقي كبير يعود للغناء بالنصر بعد 40 عامًا!

قبل مواجهة الشرطة العراقي في النخبة الآسيوية..

استقبلت بعثة نادي النصر، الفنان العراقي سعدون جابر، في مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم، في مدينة بغداد، حيث يستعد الأصفر لخوض أولى مبارياته في دوري النخبة الآسيوية.

النصر يحل ضيفًا على الشرطة العراقي، مساء اليوم، على ملعب المدينة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بعدوى فيروسية.

وأعرب الفنان سعدون جابر عن سعادته الكبيرة بالعودة للغناء بالنصر بعد 40 عامًا، قائلًا "من أجمل اللحظات التي أعيشها كفنان، وأنا أحتفل بقدوم النصر إلى العراق، عندما غنيت منذ أربعين عامًا "جينا يا نصر من دجلة وفرات"، والآن دجلة والفرات تبعد عن النصر بحوالي 70 مترًا فقط".

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وتابع "أشكر الله على هذه اللحظة، أن آتي للنصر وأغني في بغداد اليوم، هنيئًا للشعب السعودي والعراق بتلك اللحظة، ليس في الفوز والخسارة، فهذا تجمع عربي جمعنا بعد 40 عامًا".

وطبقًا لنظام دوري النخبة الآسيوية، فإن النصر يخوض 8 مواجهات أمام 8 فرق مختلفة، ضمن مجموعة أندية غرب آسيا، التي تضم 12 فريقًا، يتأهل منها أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16؛ فيما يخوض النصر 4 مباريات خارج أرضه، أمام الشرطة العراقي، الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين والغرافة القطري، بينما يلعب 4 مباريات على الأول بارك، أمام الريان والسد القطريين، والعين والوصل الإماراتيين.