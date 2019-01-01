96 ساعة صعبة بالنصر - ديربي ولقاء آخر حاسم

العالمي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني، أمامه عودة قوية بعد التوقف الدولي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

96 ساعة صعبة، يمر بها النصر السعودي خلال الأيام المقبلة، يبدأها بلقاء الديربي أمام الشباب في الدوري المحلي، يعقبها مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا.

العالمي يبدأ مهمة الـ96 ساعة الصعبة في 13 من الشهر الجاري بمواجهة الديربي، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبعدها بـ72 ساعة يلاقي الزعيم القطري على ملعب جاسم بن حمد، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما كان قد تغلب عليه في الذهاب بنتيجة 2-1.

وبدأ النصر موسمه في الدوري المحلي بالفوز أمام ضمك بثنائية نظيفة، ثم فاز أمام الفتح بهدف وحيد، أما الليوث فبدأوا بهزيمة الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم تعادلوا أمام الفيصلي سلبيًا دون أهداف.

حالة خاصة في ديربي النصر والشباب - السهلاوي "هداف العالم"

الديربي أمام الشباب الاستعداد الأمثل للنصر قبل اللقاء المصيري الحاسم في البطولة القارية..

دائمًا ما تكون مواجهات العالمي والليوث مليئة بالقوة والندية والحماس على المستوى الجماهيري والفني، رغم تفوق العالمي في الثلاث سنوات الأخيرة، والتي لم يستطع بها الشباب تحقيق أي فوز عليه بها.

ما يضفي على اللقاء حماس آخر، سوق الانتقالات الصيفية القوي الذي خاضه الشباب..

النصر لم يُبرم سوى صفقتين فقط خلال الصيف المنقضي بالتعاقد مع عبد الفتاح آدم ومختار علي، فما أبرمه في الصيف والشتاء السابقين يكفيه، في المقابل، خاض الشباب سوق انتقالات قويًا بداية من التعاقد مع محمد السهلاوي؛ هداف العالمي السابق، أسبريلا؛ محترف العين الإماراتي، ألفريد نداي؛ لاعب فياريال الإسباني، ومتعب المفرج وأحمد الشراحيلي وعبد الملك الخيبري من الهلال، جوانكا من كولون الأرجنتيني، وغيرها من الصفقات القوية.

تاريخ المواجهات:

تواجه الفريقان من قبل بدوري المحترفين السعودي في 22 مباراة، تمكن العالمي بالفوز في سبع منها، وفاز الليوث ثماني مرات، بينما حضر التعادل في سبع مواجهات.

سجل النصر في 21 هدفًا، بينما زارت شباكه 22 هدفًا من لاعبي الليث الأبيض.

منذ مايو 2016، لم يحقق الشباب أي انتصار أمام العالمي، حيث كانت آخر مرة في هذا التاريخ خلال لقاء الجولة 26 من الدوري، وفاز الليوث وقتها بنتيجة 2-1.

مباراتا الموسم الماضي، فاز بها النصر ذهابًا وإيابًا بالنتيجة نفسها 1-0.