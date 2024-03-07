النصر ضد الرائد | نجم مانشستر يونايتد حذركم ولم تنتبهوا .. كريستيانو رونالدو فقد سلاحه المُدمر والعالمي يدفع الثمن!

أين سيجد الهلال منافسين أكرم من ذلك؟!

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وقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، عاجزًا وهو يشاهد السقوط المدوي للعالمي على يد الرائد، ليصبح الفوز بدوري روشن السعودي حلمًا بعيد المنال.

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وفي ليلة عاند الحظ، كريستيانو رونالدو كثيرًا، سقط النصر في الفخ الذي نصبه ضيفه الرائد بنتيجة (1-3)، اليوم الخميس على ملعب "الأول بارك" في الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وهذا هو التعثر الثالث للنصر على التوالي، بعد تعادله في الجولة الماضية بالدوري مع الحزم (4-4)، وخسارته من العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا (1-0).

وبذلك تصبح المنافسة على لقب الدوري شبه مستحيلة على النصر الذي يتجمد في مقعد الوصافة بـ53 نقطة، متخلفًا بفارق 9 نقاط عن الهلال الذي يخرج غدًا لمواجهة الرياض وبإمكانه الوصول بالفارق إلى 12 نقطة، قبل 11 جولة من النهاية.

ويرصد "جول" في السطور التالية ملخصًا لأبرز ما قدمه كريستيانو مع النصر في مباراة الرائد..

هل فقد رونالدو سلاحه المُدمر؟

لا يمكن أن ننكر أن رونالدو كان أنشط لاعبي النصر في المحور الهجومي، ونفذ أكثر من كرة رائعة كانت في طريقها للشباك لولا سوء الحظ وتحالف القائم والعارضة ضده.

لكن في نفس الوقت، بدا واضحًا أن رونالدو يعاني كثيرًا في التعامل مع الكرات الرأسية، وهي أهم ميزة يتمتع بها النجم صاحب الـ39 عامًا، والتي اعتاد إذلال خصومه بها، حيث سجل حوالي 152 هدفًا بالرأس على مدار مسيرته، وهي إحصائية لم يحققها أفضل المهاجمين في التاريخ.

ورغم ذلك أثبتت مباراة النصر والرائد اليوم، أن هناك أزمة في طريقة تعامل الدون مع الكرات العرضية، حيث أهدر 3 فرص محققة من كرات رأسية كانت كفيلة بأن تقبل النتيجة.

ولا يمكن إلقاء اللوم على لاعبي النصر في هذه النقطة السلبية الواضحة، إذ أنه توفرت له كرات عرضية مميزة سواء من عبد العزيز العليوة أو بروزوفيتش، لكنه أساء التعامل معها.

وبدا واضحًا أن رونالدو يشعر بأنه يعاني في هذا الأمر، حيث اعترض بغضب شديد على زميله محمد آل فتيل في الدقيقة 83 بسبب أنه سبقه وقابل كرة عرضية بالرأس بعيدًا عن المرمى، بينما كان هو في انتظارها يحاول تصحيح أخطاءه واصطياد كرة.

نجم مانشستر يونايتد أول من أخبركم

كان دوايت يورك، مهاجم مانشستر يونايتد المعتزل، قد تحدث من قبل في تصريحات عن دهشته من فقد كريستيانو رونالدو لواحدة من أهم مميزاته الفنية عقب انتقاله للنصر السعودي وهي ضربات الرأس.

وبالفعل لم يُسجل النجم البرتغالي هذا الموسم سوى هدفين بالرأس من 20 محاولة، وهو رقم لا يناسب تمامًا القدرات التهديفية العالية للدون من هذه ميزة التي لطالما كانت أخطر أسلحته.

وأضاف "غياب المحاولات والأهداف الرأسية عن رونالدو أمر يُفاجئني تمامًا، فهو أحد آخر من تبقى من ذلك الجيل المميز بالكرات الرأسية وقد استطاع إحراز أهداف جميلة برأسه، غيابها الآن مفاجأة كبيرة. ألكسندر ميتروفيتش يتفوق عليه هنا وربما يعود ذلك لتواجده في إنجلترا واعتماد أسلوب اللعب هناك على الكرات الهوائية والتمريرات العرضية كثيرًا".

ماذا قدم رونالدو اليوم أمام الرائد؟

كاسترو يجب أن يجد الحل

رونالدو كان دائم التميز في التعامل مع ضربات الرأس أثناء تواجده في مانشستر يونايتد، لكن من استطاع أن يلقم هذا السلاح ويجعل منه آلة تدمير للخصوم كان البرتغالي جوزيه مورينيو ومن بعده زين الدين زيدان، خلال فترة لعب الدون بقميص ريال مدريد.

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نعم رونالدو اليوم صاحب الـ39 عامًا ليس هو الفتى الشاب اليافع الذي كان يتجاوز ارتقاءه المترين مع ريال مدريد ويوفنتوس، لكنه أيضًا يحتاج إلى تعاون من زملائه وإعادة النظر في طريقة اللعب من قبل المدرب.

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