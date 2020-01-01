أخبار النصر اليوم | التوصل لاتفاق مع وصيف كأس العالم 2018

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 إبريل

تصدرت أخبار سوق الانتقالات والتعاقدات أخبار النصر اليوم الجمعة، مع الحديث كذلك عن رحيل اللاعبين الأجانب عن السعودية.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 18 إبريل 2020 ...

النصر يكشف موقفه النهائي من العروض التركية والبرازيلية لضم جوليانو

تلقى نادي النصر، عروضًا من أندية برازيلية وتركية مؤخرًا، من أجل الحصول على خدمات البرازيلي جوليانو دي باولا، صانع ألعاب العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. التفاصيل هنا

البقاء مع النصر أم العودة لجلطة سراي؟ مايكون يحسم قراره

حسم مايكون بيريرا مدافع النصر السعودي مستقبله المعلق بين الاستمرار مع ناديه الحالي أم العودة لصفوف جلطة سراي الذي غادره بالإعارة خلال يناير 2019 تجاه حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي . التفاصيل هنا

فيتوريا: تفوقي على جيسوس الأهم في مسيرتي ولا أحمل ضده ضغائن

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، على أن تحقيق لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا، خلال موسم 2015-2016، هو أغلى الألقاب بالنسبة له في تاريخه، بعد منافسة قوية مع سبورتنج لشبونة. التفاصيل هنا

تحديد موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين

أكدت تقارير صحفية سعودية تحديد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، موعد مبدئي لعودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين. التفاصيل هنا هنا

أحمد موسى يُغادر الرياض على متن طائرة خاصة

غادر أحمد موسى مهاجم النصر العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة خاصة قام باستئجارها، ذلك بعد السماح للاعبين الأجانب الرحيل عن السعودية في ظل الحديث عن عدم عودة الدوري السعودي قبل أغسطس القادم.

صحيفة: وصيف كأس العالم 2018 في النصر

زعمت صحيفة سبورتسكي الكرواتية أن إدارة النصر السعودي أتمت اتفاقها مع حارس مرمى منتخب كرواتيا دانييل سوباسيتش لتمثيل الفريق الموسم القادم وعقب نهاية عقده مع موناكو.