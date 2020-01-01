أخبار النصر اليوم | صفقة تبادلية مع جلطة سراي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 3 مايو 2020 ...

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تقارير: السد القطري يرغب في خطف أمرابط من النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي السد القطري، يرغب في التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. التفاصيل هنا

فيتوريا يكشف موقفه من تجديد عقده مع النصر السعودي

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، عن سبب قبوله تدريب ناديه الحالي، بعد تجربته الناجحة رفقة بنفيكا البرتغالي، ليخوض أول تجاربه خارج بلاده. التفاصيل هنا

تقارير: رتوش أخيرة ويعلن النصر التعاقد مع سوباسيتش

اقترب نادي النصر، من حسم صفقة قوية، بالتعاقد مع الكرواتي دانييل سوباسيتش، حارس مرمى فريق موناكو الفرنسي ومنتخب كرواتيا السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. التفاصيل هنا

صفقة تبادلية بين النصر وجلطة سراي

تحدثت صحيفة كاموبيرسونيلي التركية عن صفقة تبادلية يجري التخطيط لها بين النصر وجلطة سراي، وتتضمن مبادلة المهاجم النيجيري أحمد موسى بلاعب الوسط المغربي يونس بلهندة.