أخبار النصر اليوم | أمرابط يجمع التبرعات في هولندا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 16 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 16 مايو 2020 ...

خاص | النصر يُوقف مفاوضات تجديد عقد براد جونز

النصر لم يعد يرغب في بقاء جونز. التفاصيل هنا

اتحاد كرة القدم: 3 عوامل خلف تحديد 20 أغسطس موعدًا لعودة الدوري السعودي

القاسم يتحدث عن كواليس اتخاذ قرار عودة الدوري السعودي. التفاصيل هنا

فهد المولد: لا مفاوضات مع النصر

جدد فهد المولد نجم الاتحاد نفيه وجود أي مفاوضات مع النصر للانتقال له الموسم القادم، لكنه لم يغلق الباب تمامًا. التفاصيل هنا

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