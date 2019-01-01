فيتوريا يُركز على التمريرات البينية في تدريب النصر

النصر يُواصل تدريباته بقيادة فيتوريا

واصل النصر تدريباته بقيادة مديره الفني روي فيتوريا استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقرة من فيفا.

وأقيم تدريب الأمس على ملعب أكاديمية النصر الرياضية بسبب انشغال ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بالزراعة الشتوية.

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وبدأت التدريبات بالجري حول الملعب وتدريبات بدنية مختلفة ومن ثم اختتم المران بمناورة تدريبية أجراها اللاعبون تحت إشراف فيتوريا على مساحة نصف ملعب، وقد ركز المدرب البرتغالي خلالها على التمريرات البينية والعرضية.

من جانب آخر، واصل عبد الفتاح آدم المهاجم المنضم للفريق هذا الموسم من التعاون برنامجه التأهيلي البدني، فيما غاب عن المران عبد الرزاق حمدالله لتواجده في المغرب بعد تعرض والدته لوعكة صحية ومن المتوقع أن ينضم للتدريبات غدًا الأحد .

وقد تواجد صفوان السويكت رئيس النادي في استقبال اللاعبين زالتقى فيتوريا قبل بدء المران، وتواجد كذلك عايض القحطاني مدير الكرة الجديد في النصر.

ويستعد حامل لقب الدوري السعودي لاستئناف مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيلعب في الجولة العاشرة ضد الوحدة يوم الأحد في مكة.

يُشار لأن النصر وصل بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بجانب الهلال، ويمتلك كلًا منهما 20 نقطة من 9 مباريات.