مدير الشباب: لا نريد مواجهة الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الفريقان السعوديان يُواصلان المشوار في البطولة العربية

قال خالد المعجل مدير فريق الشباب لكرة القدم أنهم في النادي جاهزون لمنافسة أي فريق في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لكن مبديًا في نفس الوقت رغبته بتجنب اللعب أمام الاتحاد حتى لا تفقد السعودية أحد ممثليها في البطولة.

ونجح الفريقان السعوديان في حجز مقعديهما في دور الـ8 من البطولة العربية، إذ نجح الاتحاد في تخطي الوصل الإماراتي فيما أقصى الشباب فريق شباب الأردن الذي سبق أن أخرج النجم الساحلي التونسي حامل لقب البطولة من دور الـ32.

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المعجل أكد أن الشباب يستهدف الفوز بالبطولة، مضيفًا في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية " كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال تعد من بين أهداف الشباب، وبلغنا فيها مرحلة مهمة عقب تخطي شباب الأردن الأردني لنحتل موقعنا في ربع النهائي، وأعتقد أن مسيرة الليث في هذه المسابقة ممتازة، ونسعى إلى المضي قدمًا".

"نحن جاهزون لأي منافس تضعنا القرعة المنتظرة في مواجهته، كل ما نتمناه تجنب الاتحاد، لأننا نرغب في الاستمرار سويًا بدلًا من صدام مبكر يفقد وطننا أحد ممثليه في المسابقة، وأتمنى أن نلتقي في النهائي".

المسؤول البارز في الشباب أبدى سعادته بتفوق الفريق على منافسه طبرجل وتأهله لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين السعودي، مضيفًا "الانتصار الكبير عليهم أمر طبيعي في ظل فارق الإمكانيات والخبرات والطموحات، بجانب الفوز والتأهل فالمباراة كانت فرصة للاستعداد لقادم المباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتجهيز بعض العناصر التي عادت من الإصابة وعلى رأسها محمد السهلاوي، أحمد شراحيلي، فهد غازي، ومحمد عطية".

"مباراة طبرجل كانت فرصة للمدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون لتطبيق بعض الخطط وتجربة عناصره في مراكز مختلفة".