برازيليو النصر سعداء بتشجيع البرازيل في السعودية

الثلاثي بيتروس ومايكون وجوليانو تواجدوا في ملعب جامعة الملك سعود يوم أمس

أبدى الثلاثي البرازيلي المحترف في النصر السعودي، جوليانو وبيتروس ومايكون، سعادتهم وفخرهم بتصريحات تيتي المدير الفني للبرازيل عن متابعته للاعبين البرازيليين المحترفين في الدوري السعودي .

تيتي كان قد أكد أنه يُشاهد ويُتابع اللاعبين البرازيليين المتواجدين في السعودية، ذلك خلال تصريحاته على هامش مواجهة الأرجنتين في السوبر كلاسيكو يوم أمس، والتي خسرها بهدف دون رد أحرزه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

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وتواجد الثلاثي البرازيلي رفقة علائلاتهم في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود لتشجيع البرازيل خلال مباراة السوبركلاسيكو أمام الأرجنتين يوم أمس السبت، وقد وثقت بعض وسائل الإعلام البرازيلية تواجدهم.

وتحدث الثلاثي لصحيفة الاقتصادية مؤكدين سعادتهم البالغة بتواجد منتخب بلادهم في الرياض للمرة الثانية على التوالي بعد تواجدهم الموسم الماضي في البطولة الرباعية.

وقالوا للصحيفة "تربطنا علاقة ببعض اللاعبين، ونحن سعداء باللقاء بهم، كما أننا حضرنا لدعم منتخب بلادنا، فالحنين للوطن أمر مختلف ولا يمكن وصفه".

لاعبو #النصر بيتروس وجوليانو ومايكون تواجدوا في ملعب جامعة سعود بالأمس لمؤازرة المنتخب البرازيلي🔥 pic.twitter.com/GiFKWZJSVJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 16, 2019

ويستعد حامل لقب الدوري السعودي لاستئناف مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، إذ سيلعب في الجولة العاشرة ضد الوحدة يوم الأحد في مكة.

يُشار لأن النصر وصل بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بجانب الهلال، ويمتلك كلًا منهما 20 نقطة من 9 مباريات.