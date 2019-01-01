الاتحاد الآسيوي يتغزل بلاعب وسط النصر ويصفه بأحد أفضل مواهب آسيا

الاتحاد الآسيوي اختار عدد من المواهب التي ظهرت في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 6 لاعبين صاعدين وصفهم بأفضل المواهب التي ظهرت مع أنديتها في الموسم المنقضي من دوري أبطال آسيا ، وبينهم عبد الرحمن الدوسري لاعب وسط النصر السعودي .

وسلط الاتحاد الآيوي الضوء على تلك المجموعة التي ضمت العراقي علاء عباس لاعب الزوراء، والتايلندي سوفانوت لاعب بوريرام، والياباني دايكي لاعب أوراوا ريدز، والماليزي صفاوي رشيد لاعب جوهور، إضافة إلى كيم داي لاعب دايجو الكوري الجنوبي.

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وأشاد الاتحاد الآسيوي بالدوسري صاحب الـ22 عامًا مشيدًا بقدراته الممتازة وواصفًا إياه بلاعب المستقبل، وقد تحدث عن دوره في تتويج النصر بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الماضي، وكذلك عن مساعدته فريقه في تخطي دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في أول ظهور له في البطولة منذ عام 2016.

وكتب الاتحاد على موقعه الرسمي "منذ الجولة الثالثة فصاعدًا، بدأ لاعب خط الوسط كأساسي في كل مباراة مع فريقه في دوري الأبطال حيث وصل النصر إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه".

"جاءت أفضل اللحظات بالنسبة للدوسري عندما سجل هدف التعادل على أرضهم أمام السد على ستاد الملك فهد الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي، قبل أن يخرج السعوديون في النهاية على يد الفريق القادم من الدوحة".

أضاف "في الوقت نفسه، لاحظ مدرب منتخب السعودية هيرفي رينارد أداءه المميز، حيث تم اختيار الدوسري لتشكيلة الصقور الخضر في التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين".