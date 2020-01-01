فيتوريا يستدعي هداف الشباب لتدريب النصر

النصر يُواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتفاق

يُواصل النصر السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ15 والأخيرة في مرحلة ذهاب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

وشهد مران الأمس مشاركة هداف فريق الشباب بالنادي "خليل العبسي" وزميله الظهير الأيسر "منصور الشمري" بعدما استدعاهم المدير الفني روي فيتوريا للمران.

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وبدأ المدرب البرتغالي المران بتدريبات بدنية متنوعة قبل أن يُركز على الجوانب التكتيكية، وقد خصص جزءً من التدريب للتسديد على المرمى ولعب الكرات العرضية، واختتم المران بمناورة طبق خلالها عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية.

ويُنتظر أن يُحسم اليوم أو غدًا موقف لاعبي الفريق، عبد الله مادو وعبد الفتاح آدم، من خوض مباراة الاتفاق، إذ خضعا لفحوصات طبية يوم أمس بعد تعرض المدافع لكدمة في الركبة والمهاجم لإصابة عضلية في الفخذ.

وتواجد الثنائي في عيادة النصر خلال الأيام الماضية لرغبة الجهاز الطبي في تكثيف الجرعات العلاجية لهما أملًا في الظهور أمام الاتفاق، لكن المصادر الصحفية المتابعة ترجح عدم قدرتهما على اللعب.

يُشار لأن النصر صاحب الـ30 نقطة في جدول الترتيب فقد هذا الأسبوع صدارة الدوري السعودي وابتعد للمركز الثاني بفارق نقطة عن الهلال، ذلك بعد انتصار منافسه على الفيصلي في مباراة مؤجلة وتقدمه للنقطة الـ31.

ومن المتوقع أن تحسم الجولة القادمة والأخيرة من الدور الأول لقب "بطل الشتاء" بين الفريقين، إذ يلعب الهلال أمام الشباب في الرياض فيما يحل النصر ضيفًا على الاتفاق في الدمام.