إصابات النصر تُربك فيتوريا قبل مواجهة الوحدة

أسبوع الفيفا لم يكن جيدًا لحامل لقب الدوري السعودي

يُواصل النصر استعداداته لمواجهة الوحدة يوم الأحد القادم ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويُواجه الفريق مشكلة غياب بعض لاعبيه المهمين للإصابة.

إذ رغم الأخبار الإيجابية التي تمثلت بمشاركة عبد الفتاح آدم في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ 98 يومًا ومنذ انضمامه للنصر قادمًا من التعاون خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، إلا أن الأخبار السلبية كانت حاضرة بتعرض ثلاثي المنتخب السعودي لإصابات مختلفة.

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وتأكد غياب الثلاثي عبد الله الخيبري وعبد الله مادو وعبد الرحمن عُبيد عن مواجهة الوحدة بعد تعرضهم للإصابة خلال تواجدهم في معسكر المنتخب السعودي الذي واجه أوزباكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وباراجواي وديًا.

إذ تعرض الخيبري لإصابة في العضلة الخلفية سيحتاج لأسبوع من الراحة التامة لعلاجها، فيما تقرر حاجة المدافع عبد الله مادو للراحة لمدة 4 أيام بعد تعرضه لإصابه في الركبة، وأخيرًا غادر عبد الرحمن عبيد مباراة باراجواي الودية للإصابة وينتظر النصر التقرير الطبي الخاص به ويبدو مستبعدًا أن يكون قادرًا على اللعب الأحد القادم.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب روي فيتوريا سيعتمد على مختار علي أو عبد الرحمن الدوسري بجانب بيتروس لتعويض غياب الخيبري، فيما سيلعب عمر هوساوي بدلًا من مادو في الدفاع بجانب مايكون بيريرا، وأخيرًا من المتوقع أن يتواجد عوض خميس بدلًا من عبيد في التشكيل الأساسي أمام الوحدة.

يُشار لأن النصر وصل بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بجانب الهلال، ويمتلك كلًا منهما 20 نقطة من 9 مباريات.