أمران يُعرقلان مساعي الاتفاق لضم وليد أزارو من الأهلي

الاتفاق قد يُخلص الأهلي من مشكلته الكبرى

يسعى الاتفاق السعودي للتعاقد مع وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري بالإعارة حتى نهاية الموسم، لكنه يُواجه عدة عراقيل كما كشفت صحيفة الرياضية السعودية.

الأهلي أعلن قبل يومين تعاقده مع المهاجم السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، ويسعى الآن للتخلص من وليد أزارو أو جيرالدو لإفساح مكان في قائمته المحلية والقارية لقيد الوافد الجديد، ويُعد المهاجم المغربي هو الأقرب للرحيل لخروجه من حسابات المدير الفني رينيه فايلر.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النادي السعودي كان قد توصل لاتفاق بالفعل مع وكيل أزارو على ضم اللاعب بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل نصف مليون يورو، لكن الإدارة فوجئت بعدها بتراجع الوكيل وإصراره الحصول على مليون و200 ألف يورو لإتمام الصفقة، وهو ما أدى لتعطيل المفاوضات بين الطرفين.

السبب الثاني الذي يُعيق إتمام الصفقة حتى الآن هو رفض سليمان دوكارا مهاجم الاتفاق فسخ عقده مع النادي بالتراضي وإصراره الحصول على قيمة عقده كاملة أو إحضار عرض جديد له يُوفر له نفس الراتب الذي يحصل عليه مع الاتفاق ليُوافق على الرحيل.

الاتفاق يسعى أولًا للتخلص من دوكارا وراتبه الضخم ليُوفر السيولة المالية اللازمة للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، وهو ما يُعد صعبًا بسبب عناد المهاجم السنغالي.

ومن الجانب المصري، أفادت مصادر مقربة من الأهلي للرياضية عدم وصول عرض رسمي من الاتفاق لضم أزارو حتى الآن، مشيرة لرغبة المهاجم المغربي فسخ عقده أولًا ومن ثم اختيار وجهته الجديدة.

يُذكر أن الاتفاق كان قد أعلن قبل عدة أيام عن ضم البرازيلي إليريك باربوسا دي سوزا من سيريزو أوسكار الياباني ليُعوض غياب مواطنه روجيرو كوتينيو "روجيرينيو" الذي انتهى موسمه بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الرائد في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في ديسمبر الماضي.

يُشار لأن الاتفاق يتواجد حاليًا في المركز الـ10 برصيد 17 نقطة، وسيلعب الجولة القادمة أمام النصر في مباراة ستلعب يوم الجمعة القادم على استاد الأمير محمد بن فهد وستكون ختام مشوار الفريق في الدور الأول من الدوري السعودي.