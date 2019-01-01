النصر يُطالب الوحدة بـ6 ملايين ريال سعودي

النادي يُهدد بالشكوى

طالبت إدارة النصر السعودي نظيرتها في الوحدة بسداد المستحقات المتاخرة من صفقة انتقال المدافع عبد الإله العمري لصفوف الأخير الموسم الماضي.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن قيمة تلك المستحقات تبلغ تقريبًا 6 ملايين ريال سعودي، وأن إدارة النصر أرسلت مطالبها تلك عبر خطاب رسمي للوحدة.

كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 6 ديسمبر القادم.

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وأضافت الصحيفة أن النصر هدد صراحة في خطابه الرسمي الوحدة بتصعيد الأمر والشكوى لغرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم حال لم يتم تسديد تلك المستحقات.

يُشار لأن النصر خسر مباراته الأخيرة في الدوري السعودي أمام الوحدة بهدف دون رد، وقد جمدت تلك الخسارة رصيده عند 20 نقطة وفوتت عليه فرصة تصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منفردًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي والهلال، وإن كان الأخير لعب مباراة أقل.

وسيلعب العالمي في الجولة القادمة أمام التعاون ومقرر لها يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري، إذ تم تأجيل الجولتين الـ11 والـ12 من الدوري السعودي بسبب مشاركة منتخب السعودية في بطولة خليجي 24 المقام حاليًا في قطر.