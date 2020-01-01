رسميًا | أمين بخاري يحمي عرين النصر بدءً من الموسم القادم

صفقة جديدة للنصر في ميركاتو يناير

أعلن النصر رسميًا تعاقده مع أمين بخاري حارس مرمى الاتحاد في صفقة انتقال حر، وسينضم اللاعب لصفوف العالمي بدءً من الموسم القادم.

واستغل النادي العاصمي دخول حارس المرمى صاحب الـ22 عامًا الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد حصل النصر على توقيع بخاري لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد لعامين إضافيين.

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ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر صورًا للاعب خلال توقيعه العقود، وقد جرت مراسم التوقيع بحضور مدير الاحتراف أحمد الغامدي.

أمين بخاري كان أحد أفراد المنتخب الأولمبي السعودي الذي خاض غمار نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مؤخرًا، وقد نجح الأخضر الأولمبي في الحلول وصيفًا في البطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

بخاري هو اللاعب الثاني الذي يضمه النصر خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري في صفقة انتقال حر، إذ كان قد تعاقد مع لاعب وسط الشباب عبد المجيد الصليهم ليرتدي قميصه الموسم القادم وعقب نهاية عقده مع الليوث.