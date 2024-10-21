الصراع الأشرس .. النصر يتحرك لحماية نجمي وسطه ودفاعه السعوديين من أطماع المنافسين

المنافسة على اللاعبين المحليين باتت نارية

بات الصراع على اللاعبين المحليين المميزين هو الأشرس والأصعب في دوري روشن السعودي خلال المواسم القليلة الأخيرة، وقد وصلت أسعارهم إلى أرقام فلكية، ولذا أصبح كل نادٍ حريصًا جدًا على التمسك بنجومه وحمايتهم من أطماع المنافسين بعقود طويلة الأجل.

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النصر يعي جيدًا تلك الحقيقة ولذا بدأ تحركاته الجدية والعملية لحماية نجمي وسطه ودفاعه السعوديين من أطماع المنافسين، خاصة أن كل منهما سيدخل الفترة الحرة في عقده هذا الموسم مما يجعلهما هدفين مغريين جدًا للمنافسين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحديث عن عبد الله الخيبيري الذي أصبح لاعبًا أساسيًا في النصر مؤخرًا ويدخل الفترة الحرة من عقده في يناير القادم، وكذلك عن علي لاجامي الذي يستطيع التوقيع لأي نادٍ يرغب به بدءًا من مارس المقبل.

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الصحفي خالد الرشيد أوضح أن إدارة النصر بدأت بالفعل خطوات تجديد عقد اللاعبين، مشيرًا على عقد مباحثات أولية بين المسؤولين والخيبري لتجديد العقد وفي انتظار تطور المفاوضات خلال الفترة القادمة.

يُشار إلى أن لوائح الدوري السعودي باتت تسمح لكل نادٍ بقيد 10 أجانب في قائمته المحلية بشرط أن يكون 2 منهم من مواليد 2003 فما فوق.