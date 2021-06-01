تم الاعتماد على الحكام المحليين بصورة كبيرة في الموسم المنقضي

يرى الإعلامي الرياضي فهد الدوس أن الحكام السعوديين ظهروا بشخصية ضعيفة بالموسم المنقضي، ساهم في إظهارها تصرفات بعض لاعبي النصر، خاصةً الثلاثي نور الدين أمرابط، بيتروس ماتيوس وعبد الرزاق حمد الله.

الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد منذ بداية الموسم الجاري على الحكام المحليين بصورة كبيرة مع بعض الاستثناءات باستدعاء طواقم أجنبية، لكن احتجت عديد الأندية على أخطاء التحكيم وأصدرت بيانات نارية على مدار الموسم.

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آخر اللقطات الجدلية في الموسم، وقعت خلال كلاسيكو النصر والاتحاد، إذ قام بيتروس بدفع حكم المباراة تركي الخضير دون مبرر، بطريقة اعتبرها البعض مهينة للحكم، خاصةً وأنه لم يتخذ أي قرار ضده بعدها.

وكتب الدوس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكراً بحجم السماء لنادي النصر وللاعبية بيتروس وحمدالله ومرابط فقد كشفوا لنا حتى أخر مبارياتهم في الموسم وأكدوا ضعف شخصية ومستوى وقرارات كل حكامنا المحليين وأخرهم الخضير من كنا نظنه اشجعهم".

شكراً بحجم السماء لنادي #النصر وللاعبيه #بيتروس و #حمدالله و #مرابط فقد كشفوا لنا حتى أخر مبارياتهم في الموسم وأكدوا ضعف شخصية ومستوى وقرارات كل حكامنا المحليين وأخرهم #الخضير من كنا نظنه اشجعهم 😂 #الاتحاد_lلنصر

#الهلال_الفيَصلي pic.twitter.com/DxmWoyNKHX — فهد الدوس (@fahad_aldous) May 31, 2021

يذكر أن العالمي أنهى الموسم في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، حصدها من الفوز في 13 مباراة، والتعادل في سبع، وخسارة عشرة لقاءات أخرى.

وبذلك يغيب النصر عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، إلا إذ نجح في حصد لقب النسخة الحالية، التي تأهل بها إلى دور الـ16.