النصر والبكيرية: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد البكيرية في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر 1 × 0 البكيرية

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

38’ محاولة التوغل من جوليانو من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

37’ خطأ لصالح البكيرية من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات

35’ شاهد الهدف الأول للنصر

34’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى يرتقي لها حمدالله ويسددها برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين حمدالله وجوليانو فيكتور الذي مررها بكعب القدم امام حمدالله على حدود المنطقة ليسددها المغربي تسديدة أرضية زاحفة على يسار الحارس أوداه

32’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للنصر عن طريق عبدالرزاق حمدالله

31’ شاهد تسديدة نور الدين امرابط

القائم..

يحرم امرابط وحمدالله من هدف التقدم للنصر..#النصر_البكيريه pic.twitter.com/DXLccB6GK9 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2019

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’ توغل من جوليانو من على حدود المنطقة ثم سدد كرة خطيرة مرت على حافة القائم بقليل إلى ضربة مرمي

27’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق أحمد موسي لكن أمسكها الحارس بثبات

26’ تمريرة خطيرة من خارج المنطقة فى إتجاه حمدالله لكن أمسكها الحارس قبل تسديدة المغربي

25’ تنفيذ الركنية بعرضية من نور الدين امرابط لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

24’ تسديدة قوية من حمد آل منصور من على حدود المنطقة تصدي لها الحارس أوداه وابعدها إلى ركنية

22’ تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق باتو داخل يسار المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

21’ سيطرة من لاعبي النصر وتحكم فى مجريات اللقاء

20’ ياربااااااااااااه،،،، القائم يتصدي ويمنع التقدم للنصر، تسديدة قوية من نور الدين امرابط من على حدود المنطقة لكنها اصطدمت فى القائم الايمن لترتد امام حمدالله الذي سددها فى القائم الأيسر ومن ثم يستخلصها الدفاع ويبعدها من منطقة الخطورة

19’ تسديدة قوية من باري باتو من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

18’ أوووووووووووووووه،،،، محاولة هجومية خطيرة للنصر، بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق نور الدين امرابط تلقاها عوض خميس من داخل يسار المنطقة بتسديدة قوية على الطائر مرت بجوار القائم الايسر بقليل

16’ خطأ لصالح البكيرية فى المنطقة الدفاعية للفريق ضد جوليانو فيكتور

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتعادل سلبي قائم بين الفريقين

14’ بطاقة صفراء من نصيب حمد آل منصور بعد تدخل قوي على جهاد الزويد

13’ ضغط قوي من لاعبي النصر على دفاعات البكيرية فى منتصف ملعبهم

12’ تنفيذ الركنية بعرضية من نور الدين امرابط تلقاها مايكون برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

11’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من بيتروس ماتيوس لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية جديدة

10’ عشر دقائق مرت من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين

8’ تمريرات متتالية فى منتصف ملعب البكيرية من لاعبي النصر

7’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من عبدالرحمن الدوسري لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

6’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر علي حدود منطقة جزاء البكيرية

5’ ركنية للنصر تنفذ بتمريرة قصيرة من بيتروس ماتيوس تلقاها حمد الله من علي حدود المنطقة وسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

3’ تمريرة طولية فى إتجاه مهاجم نادي البكيرية باتو لكنه فشل فى استلام الكرة ليستخلصها دفاع النصر بنجاح

2’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس أوداه

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

في دور الـ32 من #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

تنطلق الآن مباراة #النصر_البكيرية



بالتوفيق يا عالمي 💛💙 pic.twitter.com/EicNNmFjqP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 6, 2019

البدلاء / مروان مادو / عبدالله هوساوي / مهند القيضي / ناصر المقحم / ابراهيم البركة / ابراهيم الصنبتان / عثمان حسن / عيسي الريمي

الكيرية: يبدأ المدرب محمد دحماني بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من أوداه / محمود معاذ / محمود صالح / فهد الحربي / فرحان العازمي / أونوبي / ريان الحربي / جهاد الزويد / عبدالله الغامدي / البراء باعظيم / بانو

البدلاء / زيد البواردي / عبدالله مادو / عبدالإله العمري / عبدالمجيد عباس / ايمن يحيي / نواف الفرشان / خالد الغوينم / فرج الغشيان / عبدالفتاح آدم

يبدأ النصر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من برادلي جونز / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / حمد آل منصور / عوض خميس / عبدالرحمن الدوسري / بيتروس ماتيوس / جوليانو / نور الدين امرابط / أحمد موسي / عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الفريقين:

البكيرية في الوقت نفسه لن يكون خصمًا سهلًا، فالفريق الذي ينشط في القسم الثاني يحتل المركز الثالث ويعيش موسمًا مقبولًا وقريب من التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في حال أن استمر على نفس الأداء الحالي.

المباراة ستكون بمثابة إعداد جيد للعالمي من أجل العودة إلى بطولة الدوري السعودي بكل ما لديه القوة، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة على يد الوحدة بهدف نظيف، والتي حرمته من الانفراد بصدارة البطولة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد البيكرية ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.