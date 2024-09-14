"نستعد للفوز على النصر" .. نجم الاتفاق يكشف عن خطة فريقه لمواجهة العالمي!

الاتفاق سيلعب ضد النصر بهدف الفوز

كشف الإسباني ألفارو ميدران لاعب وسط الاتفاق، عن هدف فريقه من مواجهة النصر المقبلة، في بطولة دوري روشن السعودي، بعد فوز فريقه على الفتح.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحقق الاتفاق الانتصار على الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ميدران خلال تصريحات عبر SSC عقب مواجهة الفتح: "سنفكر في مباراتنا القادمة ضد النصر، لتحقيق نتيجة طيبة".

GOAL

نجم الاتفاق واصل: "سنستعد للقاء النصر كما نستعد لأي مباراة، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا وعلينا التركيز من البداية للتعامل جيدًا مع المباراة ومحاولة الفوز".

ويستضيف الاتفاق نظيره النصر مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.