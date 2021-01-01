الاتحاد .. 5 أسباب تجعله الاختبار الأقوى لعودة النصر وهورفات

مباراة كبيرة منتظرة في الجولة القادمة من الدوري السعودي

معجزة النصر .. بات هذا هو حلم جمهور العالمي لنهاية الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد تحقيق الفوز الرابع على التوالي والتقدم للمركز السابع في جدول الترتيب. لكن هذا عاد فارس نجد بالفعل؟ وهل استطاع مدربه الجديد ألين هورفات إخراجه من أزمته تمامًا؟ هذا ما سنراه في الاختبار الأهم والأقوى لعودة النصر .. ذلك حين يُواجه الاتحاد مساء الإثنين القادم في جدة.

النصر لم يخسر منذ سقوطه أمام الأهلي في الـ12 من ديسمبر الماضي، خاض بعدها 6 مباريات فاز في 5 وتعادل في واحدة كانت مع ضمك وكتبت كلمة النهاية للعلاقة مع المدرب روي فيتوريا المتوج بالدوري السعودي والسوبر خلال موسميه مع الفريق.

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ألين هورفات تولى تدريب النصر مؤقتًا، وقد فاجأ الجميع بتطوير وتحسن كبير على مستوى الأداء وعدم فقدان أي نقطة في الدوري، إذ حصد 12 نقطة من 4 مباريات وسجل الفريق تحت قيادته 10 أهداف ولم يستقبل سوى 3 ... والجميل أنه فعل هذا وسط غياب المهاجم والهداف عبد الرزاق حمدالله.

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النصر واجه تحت قيادة هورفات الفيصلي والعين والرائد وأخيرًا الوحدة، ويرى العديد من الجماهير أن كل تلك المباريات كانت في المتناول ولم تؤكد عودة الفريق للمنافسة على لقب الدوري السعودي .. فيما يرى البعض الآخر أن العالمي خرج من أزمته وعاد بالفعل خاصة أنه خسر نقاطًا أمام فرق أقل من تلك الأربعة وأنه قلص الفارق مع الهلال في الصدارة إلى 9 نقاط فقط.

الرد على هؤلاء وهؤلاء سيكون مساء الإثنين في جدة، حين يحل النصر ضيفًا على الاتحاد في الجولة الـ14 من الدوري السعودي، مباراة بجانب أنها قمة كلاسيكية في السعودية، تجمع بين فريقين يعيشان فترة رائعة ولا يسعيان سوى للفوز لمواصلة المنافسة على أهدافهما الخاصة هذا الموسم.

الاتحاد لم يخسر سوى مرتين هذا الموسم، الأولى في افتتاح الموسم أمام الاتفاق والثانية في الجولة الـ13 أمام أبها، وقد خرج من كبوته سريعًا وحقق انتصارًا مقنعًا على العين في الجولة الأخيرة من البطولة.

النصر سيُواجه اختبارًا هو الأهم والأصعب لعدة أسباب، أبرزها:

مباراة قمة كلاسيكية لم تغب عنها الإثارة مطلقًا، وقد فاز الاتحاد على النصر مرتين خلال أسبوعين عام 2019 رغم أنه كان يُصارع لتفادي الهبوط.

إقامة اللقاء خارج ملعبه في جدة، وقد خسر النصر 4 مباريات خارج ملعبه هذا الموسم وحقق 3 انتصارات

صلابة الدفاع الاتحادي بقيادة أحمد حجازي وحارس المرمى مارسيلو جروهي، وهو ما سيجعل مهمة الهجوم النصراوي صعبة كثيرًا في الوصول لمرمى الاتحاد

خطورة هجوم الاتحاد بقيادة رومارينيو وجاري رودريجيز العائد من الإصابة، وهو ما سيحتاج تركيز كبير من جانب الدفاع النصراوي.

غياب عدد من اللاعبين عن الفريق أبرزهم عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري وربما جونزالو مارتينيز وهو ما سيزيد من صعوبة اللقاء على النصر وهورفات.

نتائج الاتحاد الإيجابية أمام الكبار في الدوري السعودي هذا الموسم، بالفوز على الأهلي والتعادل مع الشباب والهلال.

الأسباب السابقة تجعل من انتصار النصر في المباراة لو حدث نقطة انطلاق قوية وحقيقية للعودة من جديد إلى سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي مع الهلال والأهلي، والمثير أن الأمر ذاته ينطبق على الاتحاد لأنه قريب من المنافسة لكن دون إيمان كامل من المتابعين بقدرته على إزعاج أهل الصدارة.