النصر والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب مرسول بارك...

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النصر X الاتحاد

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الاتحاد الأحد 2 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP مرسول بارك

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Shahid Shahid

51' مرور أكثر من خمس دقائق من الشوط الثاني والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

45' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

44' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

42' أووووووووووه الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه طارق حامد، بعد العودة لتقنية الفيديو، لوجود تدخل عنيف على فينسنت أبو بكر.

37' ركلة حرة مباشرة للنصر من مكان خطير، لعبها تاليسكا، ولكنها ارتطمت بالحائط البشري، ثم عادت له وسددها بعيدًا عن المرمى.

32' أووووووه أخطر فرص المباراة، ركنية من الجانب الأيمن أخطا جروهي في التصدي لها، ووصلت الكرة إلى ألفارو الذي لعب الكرة برأسه بعيدًا عن المرمى.

24' توقف المباراة لإصابة أوسبينا حارس النصر.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

11' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الفريقين.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

انطلاق المباراة

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

دافيد أوسبينا

جيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

لويس جوستافو - عبد المجيد الصليهم

سامي النجعي - تاليسكا - عبد الرحمن غريب

فينسنت أبو بكر

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 3-4-3

مارسيلو جروهي

أحمد بامسعود - أحمد حجازي - عمر هوساوي

حمدان الشمراني - عوض الناشري - طارق حامد - برونو هنريكي

إيجور كورنادو - عبد الرزاق حمد الله - عبد الرحمن العبود

النصر صاحب الأرض والجمهور في المباراة يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الباطن في الجولة الماضية برباعية دون رد، وصل بها إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، ويريد مواصلة حصد النقاط للاستمرار في المنافسة على اللقب الأغلى.

على الجانب الآخر الاتحاد حاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، فقد نجح العميد في الفوز على الخليج بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة العاشرة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار في المربع الذهبي والمنافسة على لقب الدوري.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والاتحاد، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب مرسول بارك.