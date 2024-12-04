ذكره بالرباعية .. النصر "يطقطق" على الاتحاد برقم كريستيانو رونالدو التاريخي أمامه!

النصر يستغل انتصاره الكبير بالطقطقة على الاتحاد

يستعد نادي النصر للحلول ضيفًا على نظيره الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، ولكن قبل تلك المواجهة، قام العالمي بالطقطقة على العميد، مستخدمًا الأسطورة كريستيانو رونالدو.

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ويستضيف الاتحاد نظيره النصر، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة، في مواجهة ستكون ملتهبة بين الفريقين.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" مقطع فيديو لهدف كريستيانو رونالدو بمرمى الاتحاد، خلال آخر مواجهة جمعت بين الفريقين.

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وعلق العالمي على الفيديو قائلًا: "آخر مرة واجهنا الاتحاد فيها، حطم كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا آخر".

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وأقيمت تلك المواجهة بالجولة 34 ضمن منافسات دوري روشن السعودي الموسم الماضي 2023-24، وانتهت لصالح العالمي برباعية مقابل هدفين.