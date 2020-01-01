النصر والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

النصر 0 × 0 الاتحاد

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ويخوض فريق النصر المباراة بروح معنوية مرتفعة على الرغم من الغيابات التى تواجه الفريق، وذلك لتصدره الترتيب حتى الآن وسيره بخطواتٍ ثابتة نحو الحفاظ على اللقب، بينما يخوض فريق الاتحاد المباراة بظروف صعبة وضغط كبير لاقترابه من مراكز الهبوط.

يحتل العالمي المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 29 نقطة، حيث لعب الفريق 13 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين، بينما فريق الاتحاد لعب أيضًا 13 مباراة ولكن لم يتمكن من الحصول إلا على 13 نقطة فقط، ليكون فى المركز 13 فى جدول الدورى السعودي ، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وخسر 8 مباريات.