ليوناردو: لم أفكر أبدًا بالرحيل عن الوحدة

اللاعب مستاء من اختراع الأخبار عنه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى ليوناردو دي سوزا تمامًا ما أشيع حول رغبته الرحيل عن فريقه الوحدة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وكانت عدة مصادر قد تحدثت عن رغبة اللاعب في الرحيل عن العنابي، لكنه نفى هذا الأمر تمامًا بقوله "لم أفكر أو أرغب بالرحيل عن الوحدة، وأنا سعيد بوجودي في صفوف "العنابي"، وأحب العيش في مدينة أبوظبي، وإذا أراد النادي بقائي، سأبقى لسنوات طويلة، والأمر يتوقف بالطبع على رغبة إدارة النادي في استمراري من عدمه في المواسم المقبلة".

أضاف "ربما يتحدث البعض عما يفكر أو يرغب به، وقد يستيقظ أحدهم ويكتب في مواقع التواصل الاجتماعي أي شيء عن أي لاعب، لافتعال مشكلة ما، ولكني لا ألتفت لمثل هذه الأقاويل، وأركز في عملي مع الفريق، ورغبتي في تقديم أفضل مستوى ممكن".

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اللاعب صاحب الـ26 عامًا أشاد بعمل المدرب هينك تين كات مع الفريق، موضحًا أنه يقوم بعمل كبير وتمكن من تغيير نفسية اللاعبين للأفضل ومنحهم المزيد من الثقة بعد الفترة السيئة التي مروا بها في ظل تراجع النتائج والخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأتم ليوناردو تصريحاته قائلًا عن الفرصة السهلة جدًا التي أهدرها خلال مواجهة دبا الفجيرة "ما حدث معي قد يحدث للاعب مرة واحدة طوال مسيرته، ويضيع فرصة أمام شباك خالية بهذا الشكل، أعتقد أنني لم أكن في يومي، بعد أن أضعت العديد من الفرص السهلة، ولكنني تمكنت في النهاية من تسجيل هدف في الوقت بدل الضائع، في بعض الأحيان قد يواجه اللاعب سوء حظ، ولم أتوقع ألا يحالفني التوفيق بمثل هذا الشكل، ولكني أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة، سأحاول مستقبلاً التركيز على إنهاء الهجمــــات بشكل جيد".