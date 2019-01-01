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النصر الإماراتي يحسم موقفه من رحيل خليفة مبارك لنادي العين

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العديد من التقارير الإماراتية تحدثت عن اقتراب نادي العين من التعاقد مع صفقة محلية قوية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حسم نادي النصر الإماراتي موقفه من رحيل اللاعب خليفة مبارك عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير الإماراتية تحدثت عن اقتراب نادي العين من التعاقد مع صفقة محلية قوية من أجل دعم الخط الدفاعي للفريق.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الزعيم العيناوي أصبحت قريبة من التعاقد مع خليفة مبارك مدافع نادي النصر الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نادي النصر في بيان رسمي : "نؤكد لكم ولجميع المتابعين الكرام بأن #خليفة_مبارك مرتبط بعقد رسمي مع الفريق ولا صحة للأخبار التي تسوّق لمغادرته إلى نادٍ آخر".

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وأضاف البيان : تؤكد شركة كرة القدم بأن اللاعب هو من الركائز الأساسية ولن يتم الاستغناء عن خدماته".

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يُذكر أن خليفة مبارك يُعد ضمن الركائز الأساسية في المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، وقدم أداء مميز رفقة الأبيض في كأس آسيا 2019.

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