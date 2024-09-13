النصر يقدم صفقاته الجديدة قبل كلاسيكو الأهلي .. و"رسالة صينية" إلى كريستيانو رونالدو

كواليس ما قبل الكلاسيكو السعودي الكبير..

قدّم نادي النصر السعودي، صفقات الفريق الأول لكرة القدم الجديدة؛ قبل انطلاق كلاسيكو المملكة العربية السعودية، أمام عملاق جدة الأهلي، مساء اليوم الجمعة.

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النصر يستضيف الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ونزل الثنائي البرازيلي ويسلي جاسوفا وأنجيلو جابرييل، إلى جانب المدافع الفرنسي محمد سيماكان والظهير الأيسر السعودي سالم النجدي، إلى أرضية ملعب "الأول بارك"، قبل انطلاق الكلاسيكو، وسط تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة.

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وعلى جانب آخر.. انتشرت صورة لمشجع صيني، حاضر بملعب "الأول بارك"؛ وهو يرفع لافتة موجهة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

المشجع كتب في هذه اللافتة: "كرستيانو رونالدو؛ أنا مشجع لك منذ 17 سنة، ولقد جئت من الصين لأقابلك.. أنت الأفضل في التاريخ".

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جدير بالذكر أن نادي النصر، كان قد تعاقد أيضًا مع الحارس البرازيلي بينتو، قادمًا من الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي؛ كأولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.