النصر يُفاضل بين الشهري والغنام لتعويض أمرابط أمام الأهلي

مباراة منتظرة في الدوري السعودي مساء الخميس بين النصر والأهلي

تعرضت استعدادات النصر لمواجهة الأهلي في قمة الجولة القادمة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لضربة قوية تمثلت بغياب نجم الفريق نور الدين أمرابط للإصابة، ويدرس المدير الفني روي فيتوريا حاليًا الخيار الأفضل لتعويضه.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن المدرب البرتغالي أمامه خيارين لتعويض الجناح المغربي، المخضرم يحيى الشهري والشاب خالد الغنام.

المزيد من الفرق

هل حان وقت اتخاذ القرار الصعب في دوري أبطال آسيا؟

وأوضحت الصحيفة أن فيتوريا سيحسم قراره في اختيار أحدهما عقب مران الفريق اليوم والذي سيكون الأخير استعدادًا لمباراة مساء غدٍ الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويدخل حامل لقب الدوري السعودي كلاسيكو الأهلي في الجولة الـ20 من البطولة بقائمة قوية من الغيابات بسبب الإصابة تضم المدافع عبد الله مادو ولاعب الوسط عبد الله خيبري ونور الدين أمرابط الذي أظهرت الفحوصات التي أجراها مؤخرًا إصابته بتمزق عضلي في عضلة الفخذ سيُبعده لمدة أسبوع إلى 10 أيام.

الخبر الجيد للنصر كان عودة حمد المنصور وعبد الرحمن عُبيد للتدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، والثنائي جاهز تمامًا للعب ضد الأهلي في قمة الوصيف وصاحب المركز الثالث.