النصر يخسر جهود لاعبه أمام الأهلي .. غياب رسمي عن قمة الأول بارك

قمة منتظرة في دوري روشن يوم الجمعة المُقبلة..

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، نبأ صادمًا بتأكد غياب أحد عناصر الفريق عن مباراة القمة أمام الأهلي، المقررة يوم الجمعة المُقبلة، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وظهر أكثر من اسم في قائمة المهددين بالغياب عن مباراة القمة السعودية، بين البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس مرمى النصر، الذي يرتبط بمباراة مع منتخب بلاده، فجر الأربعاء المُقبل، أمام باراجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، الأمر الذي سيدفع المدرب كاسترو لإشراكه أمام الأهلي بدون أي تدريبات، وكذلك الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، الذي أثار قلق الجماهير بعد إصابته في معسكر الجزائر، قبل أن تتأكد إمكانية مشاركته في القمة، بداعي أن إصابته خفيفة، والجهاز الطبي سيعمل على تجهيزه قبل المواجهة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن أيمن يحيى، جناح النصر، خرج من حسابات لويس كاسترو، في قمة الأهلي، حيث يواصل برنامجه العلاجي في عيادة النادي، ما يعني غيابه بشكل نهائي عن المباراة.

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وكان يحيى قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أثناء مواجهة الهلال، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها؛ حيث غادر ملعب المباراة في الدقيقة 26، بعد احتكاك مع الظهير البرازيلي رينان لودي، ليشارك عبد الرحمن غريب بديلًا له.

وغاب أيمن يحيى عن أولى مباراتين للنصر في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، واللتين شهدتا تعادل الأصفر مع الرائد (1-1)، ثم فوز عريض على الفيحاء (4-1).