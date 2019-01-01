النصر يستهدف دعم الفريق بلاعب خط وسط منتخب تشيلي

تستهدف التعاقد مع الدولي إستيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية تشيلية عن اهتمام إدارة نادي النصر السعودي بالتعاقد مع لاعب دولي تشيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

راديو " Radio Agricultura" التشيلي أكد أن إدارة العالمي تستهدف التعاقد مع الدولي إستيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو التشيلي.

اللاعب تم ترشيحه من قبل المدير الفني البرتغالي الحالي للفريق روي فيتوريا، والذي قاد العالمي لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعب @Alhilal_FC كارلوس إدواردو ومدرب #الوحدة السابق والمرشح لتدريب الزعيم كاريلي.

(📸: IG/c.edu3) pic.twitter.com/QwmYWdEIMs — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 18, 2019

بافيز من مواليد الأول من مايو 1990، حيث يستطيع اللعب في مركز خط الوسط الارتكاز أو قلب الدفاع.

التقارير أوضحت أن المفاوض النصرواي قدم عرضًا يصل إلى 2 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر للمرة الثالثة

ومن المنتظر تأجيل المفاوضات لحين وصول إدارة جديدة للنادي، خاصة بعد عدم وجود أي مرشح لرئاسة النادي حتى الآن.