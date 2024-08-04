تحت أنظار المهيدب .. قرار مفاجئ من كاسترو قبل مشاركة النصر في كأس السوبر!

النصر يستعد لمواجهة التعاون..

اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، قرارًا مفاجئًا من قلب معسكر الفريق في مدينة ماريبا الإسبانية، حيث يجري الفريق تحضيراته الميدانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ويتعلق قرار كاسترو بالمواجهة المرتقبة للنصر أمام نظيره التعاون، والتي تقرر إقامتها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في 14 أغسطس المُقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، عبر منصة (إكس)، أن بعثة النصر من ألميريا، إلى المملكة، في 9 أغسطس الجاري، إلا أن البرتغالي كاسترو قد يضطر لعودة الفريق إلى العاصمة الرياض، بدلًا من أبها؛ وذلك لعدم التأكد من جاهزية الملاعب للتدريب في أبها حتى الآن.

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وكان إبراهيم المهيدب، رئيس شركة النصر غير الربحية، قد وصل إلى معسكر إسبانيا، مساء السبت، حيث قرر تحفيز اللاعبين بهدايا ثمينة، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، فيما وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، إلى المعسكر، بعد انتهاء فترة الإجازة الخاصة به، إثر مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويستعد النصر لملاقاة غرناطة، مساء اليوم، في أولى مباريات النصر في معسكر إسبانيا، على أن يخوض مواجهته الثانية أمام ألميريا في الثامن من أغسطس الجاري، قبل العودة إلى المملكة، علمًا بأن الأصفر خاض 6 مباريات ودية في معسكره الأول في البرتغال، حيث حقق فوزًا وحيدًا على ماريتيمو (1-0)، بينما تعادل مع لوليتانو (1-1) وفارينزي (1-1)، ولوسيتانو دون أهداف، فيما مني بخسارة كبيرة أمام بورتو بنتيجة (0-4)، وبورتيمونينسي (0-1).