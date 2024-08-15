"إبراهيم المهيدب تكفل بالقيمة كاملة" .. النصر يحسم صفقته الصيفية الثانية رسميًا

النصر يدعم صفوفه بصفقة مهمة..

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، حسم "صفقته الثانية" بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

النصر كان قد ضم الحارس البرازيلي الدولي بينتو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي، في صفقة قدرت قيمتها بـ18 مليون دولار تقريبًا.

وفي هذا السياق.. كشف النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن التوقيع مع الظهير الأيسر الشاب سالم النجدي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي.

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وأشار العالمي إلى أن النجدي البالغ من العمر 21 سنة، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو من عام 2029.

وأوضح النصر أن إبراهيم المهيدب، رئيس شركة النادي "غير الربحية"؛ هو من تكفل بقيمة الصفقة بالكامل، حيث تم توقيع العقود، بتواجد المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو.

جدير بالذكر أن النجدي أحد أبناء نادي الفتح، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2022؛ مسجلًا 3 أهداف وصانعًا 2 أخريين، خلال 46 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.