"إصابة غامضة تحيّر أطباء النصر" .. تفاصيل معاناة أوتافيو الصحية بسبب دافيد أوسبينا

كواليس صادمة من داخل البيت النصراوي..

لا أحد داخل نادي النصر السعودي، يعرف مصير النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، من كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، أمام عملاق جدة الأهلي.

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النصر يواجه الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، سيخضع أوتافيو إلى اختبارات ميدانية، برفقة الجهاز الطبي لنادي النصر؛ لمعرفة مصير مشاركته في الكلاسيكو، من عدمه.

الصحيفة نقلت عن مصدر نصراوي، أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 29 سنة، لا يزال يُعاني من آلام في القفص الصدري، تلازمه بين فترة وأخرى؛ ما جعل الجهاز الطبي بالنادي، في حيرة منها.

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وبيّن المصدر عينه أن الإصابة التي يُعاني منها أوتافيو، بدأت بعد احتكاكه مع الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى الفريق السابق، خلال إحدى الحصص التدريبية، قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الموسم الماضي 2023-2024.

وأضاف: "اللاعب شارك في النهائي ضد الهلال، لكنه شعر بالآلام خلال مجريات المباراة، ليضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 80"، كاشفًا عن أن أوتافيو لم يشعر بأي مشاكل صحية، بعد إجازة نهاية الموسم الماضي.

وأوضح المصدر أن آلام الصدر عادت لتلاحق أوتافيو مونتيرو مجددًا، في مطلع الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025.

ولازم أوتافيو العيادة الطبية في الأيام الماضية، وتم إجراء فحوصات شاملة، أثبتت عدم وجود أي إصابة واضحة؛ وبعد السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية، مطلع الأسبوع الحالي، أبلغ اللاعب الطبيب بـ"وجود آلام" بسيطة في الصدر.

جدير بالذكر أن أوتافيو، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق البرتغالي بورتو؛ حيث سجل 11 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 48 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.