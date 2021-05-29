"النصر أصبح أضحوكة الوطن العربي"

تعليق ساخر من نادي النصر

أثار الإعلامي الرياضي سطام الثقيل الجدل، بعدما خرج بتعليق تسبب في استياء وغضب جماهير نادي النصر، تعليقًا منه على الوضع الذي وصل له العالمي مؤخرًا.

نادي النصر لم ينجح في الخروج من الموسم المحلي 2020-2021 بأي بطولة، بالإضافة إلى أنه ابتعد عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للموسم القادم.

سطام نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أثارت الجدل، تعليقًا منه على وضع نادي النصر خلال الموسم الحالي.

وكتب سطام تغريدة نصها: "عزيزي النصراوي، بلا أدنى شك تشعر أن ناديك أصبح أضحوكة ليس في السعودية، بل على مستوى العالم العربي، برأيك من السبب في ذلك؟".

عزيزي النصراوي



بلا أدنى شك تشعر أن ناديك أصبح "أضحوكة" ليس في السعودية بل على مستوى العالم العربي



برأيك من السبب في ذلك ؟#دعوة_للنقاش — سطام الثقيل (@sattamalthqil) May 29, 2021

ليرد عليه الإعلامي حمود النقمي قائلًا: "أبو عايض، هل لازلت باحث في الشأن النصرواي كما كنت تدعي، ولا كورونا ضيعت ابحاثك".

وأثارت التغريدة غضب جماهير نادي النصر التي هاجمته بقوة على تغريدته، بينما على العكس كان وضع جماهير نادي الهلال، التي باركت ما قاله سطام الثقيل.

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ويتبقى لنادي النصر هذا الموسم، بطولة دوري أبطال آسيا، التي وصل فيها إلى دور الـ16، ليواجه فريق تركتور سازي الإيراني، بعدما اعتلى صدارة المجموعة الرابعة.