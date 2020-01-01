أخبار النصر اليوم | شكوك حول موقف بيتي والغنام .. وخطوة جديدة ضد برسبوليس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الكشف عن موعد عودة الصليهم وآخر تطورات إصابته

يعاني عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط فريق نادي النصر، من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية، حيث يحاول الجهاز الطبي تجهيزه للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

الصليهم تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تحامل اللاعب على إصابته، مما تسبب في مضاعفات له. " اقرأ التفاصيل "

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تقارير .. النصر يقرر الاستغناء عن أمرابط وبراد جونز

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، استقرت على الاستغناء عن خدمات المغربي نور الدين أمرابط، والأسترالي براد جونز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تغيير خانتين في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يسعى لتصحيح الأوضاع خلال الفترة المقبلة، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية، حيث لم يحقق سوى انتصارًا واحدًا في 7 جولات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة لخسارة كأس الملك أمام الهلال. " اقرأ التفاصيل "

التصعيد والتعليق .. النصر يتخذ خطوة جديدة في أزمة برسبوليس

تستعد إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، لتصعيد احتجاجها الآسيوي إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي "كاس"، خلال الساعات المقبلة، بشأن أزمة مباراة برسبوليس الإيراني، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن نادي النصر سيطلب تعليق إقامة المباراة النهائية على النسخة الحالية، من البطولة القارية، لحين صدور الحكم النهائي من "كاس"، في الاحتجاج المقدم ضد برسبوليس الإيراني، بسبب عدم أهلية مشاركة عدد من لاعبيه في المباراة.

النصر مهدد بفقدان بيتي والغنام في الكلاسيكو

تحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني بيتي مارتينيز وخالد الغنام، لاعبا نادي النصر، في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، بعد ملازمتهما العيادة الطبية أمس.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي بازيل روبير طبيب النصر، اتفق مع الإسباني هوجو كاماريرو أخصائي التأهيل، على عدم دخول الثنائي إلى التدريبات الجماعية، إلا بعد خضوعهما لاختبارات خاصة عصر اليوم الخميس.