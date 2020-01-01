أخبار النصر اليوم | فحوصات جديدة للغنام، ومادو يتحدث حول شارة القيادة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 8 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فحوصات طبية لحسم موقف الغنام من مواجهة الأهلي

يسعى النصر جاهدًا لاستعادة مصابيه قبل مواجهة قمة الجولة الثامنة في الدوري السعودي أمام الأهلي يوم السبت القادم.

النصر افتقد لخمسة لاعبين خلال مباراة الاتفاق الأخيرة، لكن أحدهم وهو خالد الغنام سيخضع لفحوصات طبية جديدة لتحديد مدى قدرته اللعب من الأهلي من عدمها.

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مادو: لسنا راضين عما يحدث، لكن التعادل ليس سيئًا

قال عبد الله مادو مدافع النصر أن جميع لاعبي الفريق غير راضين عن أدائهم في المباريات السابقة ومركز الفريق في جدول الترتيب، لكن مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين تجاوز تلك الأزمة والعودة بقوة.

وأضاف حول التعادل مع الاتفاق "التعادل ليس سيئًا، يبقى أفضل من الخسارة، أبارك للاعبين تلك الروح الكبيرة التي أظهروها وقدرتهم العودة في اللقاء وهذا هو الأهم".

تابع في تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا مستقبلًا، نحن نعمل بشكل مكثف للعودة للانتصارات وإسعاد جماهيرنا".

وأخيرًا أكد مادو أن انتقال شارة القيادة من لاعب إلى آخر لا يهم كثيرًا بقدر العمل في الملعب، واصفًا جميع لاعبي النصر بأنهم قادة.

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