النتائج المباشرة
الإمارات

النصر الإماراتي يُعلن إيقاف محمود خميس لأجل غير مسمى

آخر تحديث
التعليقات()
أشار الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن إيقاف اللاعب سيتم لحين وصول التقرير النهائي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت إدارة نادي النصر الإماراتي إيقاف محمود خميس لاعب الفريق الأول لكرة القدم لأجل غير مسمى.

وأشار الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن إيقاف اللاعب سيتم لحين وصول التقرير النهائي من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وأكد مجلس إدارة شركة النصر أن هذا القرار يأتي تطبيقاً للمصلحة العليا للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم المُقبل على المشاركة في كأس آسيا.

اختيارات المحررين

وكان حسن سهيل مشرف المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم قد كشف عن سبب استبعاد لاعب النصر محمود خميس من المنتخب، قبل أيام على بدء المنتخب مشواره في كأس اسيا.

وأكد سهيل أن إبعاد خميس يأتي كعقوبة انضباطية على اللاعب بسبب سوء السلوك، فيما لم يكشف اتحاد الكرة عن تفاصيل التصرف الذي بدر من اللاعب.

 وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تنطلق يوم 5 يناير المقبل وستمر حتى الأول من فبراير 2018.

الموضوع التالي:
كريستيانو رونالدو يسجل لأول مرة كبديل منذ 2013
الموضوع التالي:
ظهير توتنهام يدخل تاريخ البوكسينج داي بصناعة 3 أهداف في شوط واحد
الموضوع التالي:
مودريتش يتوج كأفضل رياضي لعام 2018 في كرواتيا
الموضوع التالي:
المدير الرياضي لإنتر عن مودريتش: لا يوجد مستحيل
الموضوع التالي:
جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري الإيطالي 2018-2019 | رونالدو يخرج يوفنتوس من فخ التعادل مع أتالانتا
إغلاق