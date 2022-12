النسبة الأضعف في البطولة .. رقم قياسي لميسي في هدف الأرجنتين!

كشفت شبكة "أوبتا" عن إحصائية خرافية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي في هدفه ضد المكسيك.

جاء هذا في النسبة المقدرة لتسجيله للهدف الشهير الذي فتح أبواب الصعود أمام المنتخب الأرجنتيني وجاء في بداية الشوط الثاني من عمر المواجهة.

وبحسب ما ذكرت شبكة "أوبتا" فأن النسبة المتوقعة للتسجيل من ذلك المكان بناءً على الظروف المحيطة بالهدف هي 0.02 فقط، وهي الأقل بين كافة الأهداف التي تم تسجيلها في البطولة.

وفي الوقت نفسه كشفت عن النسبة الخاصة بتسجيل الهدف من ذلك المكان بعيدًا عن ظروف اللحظة، وبلغت 0.47 وكان الهدف الذي حصد ثاني أقل نسبة بعد ميسي هو ذلك الذي جاء من ركلة ثابتة للمكسيك عن طريق لويس تشافيز وكانت نسبة تسجيله هي 0.03.

🌠 | MOST UNEXPECTED GOAL



Given we introduced xG and players' Shotmaps for #Qatar2022, it's fair we single out the most improbable goal as well!



Lionel Messi's opener v Mexico had an xG value of 0.02, the lowest of all 120 goals at the tournament so far. 🇦🇷🔥#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mqiVaP49wL