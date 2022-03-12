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النسبة الأضعف في البطولة .. رقم قياسي لميسي في هدف الأرجنتين!

علي رفعت
5:34 م غرينتش+2 3‏/12‏/2022
Messi
ليونيل ميسي خرق كل الأرقام في كأس العالم!

كشفت شبكة "أوبتا" عن إحصائية خرافية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي في هدفه ضد المكسيك.

جاء هذا في النسبة المقدرة لتسجيله للهدف الشهير الذي فتح أبواب الصعود أمام المنتخب الأرجنتيني وجاء في بداية الشوط الثاني من عمر المواجهة.

وبحسب ما ذكرت شبكة "أوبتا" فأن النسبة المتوقعة للتسجيل من ذلك المكان بناءً على الظروف المحيطة بالهدف هي 0.02 فقط، وهي الأقل بين كافة الأهداف التي تم تسجيلها في البطولة.

وفي الوقت نفسه كشفت عن النسبة الخاصة بتسجيل الهدف من ذلك المكان بعيدًا عن ظروف اللحظة، وبلغت 0.47 وكان الهدف الذي حصد ثاني أقل نسبة بعد ميسي هو ذلك الذي جاء من ركلة ثابتة للمكسيك عن طريق لويس تشافيز وكانت نسبة تسجيله هي 0.03.

جدير بالذكر أن هدف برونو فيرنانديش الشهير الذي تسبب في جدال حصد نفس نسبة هدف ميسي، لكنه استبعد من القائمة بحسب ما ذكرت الشبكة بسبب تصريح برونو نفسه إنه لم يقصد تسديد الكرة في المرمى.

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