النداء الأخير: نهائيات بطولة EA SPORTS FC الرمضانية تبدأ يوم الجمعة

لا تفوتوا فرصة الحضور. احصلوا على تذاكركم المجانية اليوم، وانضموا إلينا واحتفلوا ببطولة EA SPORTS FC الرمضانية..

انضموا إلينا يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024 لنهائيات بطولة EA SPORTS FC الرمضانية الأولى، وهي ختام لهذا الحدث الأول من نوعه والذي أقيم للاحتفال بالشهر الفضيل. تم تنظيم هذه البطولة من قبل Zawaya Gaming وبدعم من بيبسي والاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، وتعد النهائيات بتقديم تجربة لا تُنسى لعشاق كرة القدم والألعاب.

سيتبع النهائي نظام الإقصاء في لعبة EA SPORTS FC على PlayStation 5 وEA SPORTS FC™ Mobile، وسيتنافس 16 متأهل مع نخبة المبدعين في مواجهات مثيرة بنمط 2 ضد 2.

ويأتي المشاركون من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بما في ذلك الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والجزائر والمغرب وإندونيسيا.

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هذه الفعالية هي أكثر من مجرد بطولة، بل هي احتفال بالمجتمع وروح المنافسة، وسيقدم للجماهير جوائز حصرية ومباريات استعراضية وإثارة البطولات الحية.

خلال النهائيات، سيتعاون كل متأهل للنهائي مع أحد المشاهير المتميزين أو صناع المحتوى المشاركين. ومن بين هذه الشخصيات البارزة BanderitaX، المشهورة كصاحب إحدى من أكبر قنوات الألعاب في الشرق الأوسط على يوتيوب، وShong Bong، أحد المبدعين البارزين والستريمرز في المنطقة.

تتضمن قائمة الضيوف أيضًا عمرو نصوحي، المعروف باسم "عالم كرة القدم" المصري ولاعب FC، إلى جانب نجد إبراهيم، أول بطلة سعودية في EA SPORTS.

بالإضافة إلى ذلك، سينضم إلى القائمة كل من عبد الله أشكناني، محلل كرة القدم في قناة AD Sports التلفزيونية، ومساعد الفوزان، لاعب كرة قدم المتقاعد ومقدم برنامج التحدي الكروي الشهير "30 سؤال".

ومن ضمن الضيوف والمشاركين البارزين الآخرين محمد الطراح، مذيع ومحلل ومضيف الرياضات الإلكترونية، وB3shr، وهو يوتيوبر مصري ترفيهي يتمتع بجمهور قوي. ويكمل القائمة كل من علي أبو سروال، وهو صانع محتوى FC في المنطقة، ومروان ريحان، صانع محتوى لألعاب الجوال. مع هذه المجموعة المتنوعة والموهوبة من الشخصيات، تعد النهائيات بأن تكون حدثًا تنافسيًا وترفيهًا لا يُنسى.

للاحتفال بهذه الفعالية، تعاونت بيبسي وEA SPORTS FC™ لتقديم جائزة لا تقدر بثمن، حيث سيفوز كل من بطلي EA SPORTS FC™ 24 وEA SPORTS FC™ Mobile بزوج تذاكر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA 2024 في ملعب ويمبلي في لندن، والذي سيقام في 1 يونيو 2024، وستشمل الجائزة السفر والإقامة لمدة ليلتين (الليلة قبل المباراة النهائية وليلة المباراة النهائية).

تفاصيل الفعالية:

الموقع: SEF Arena في الرياض

التاريخ والوقت: 29 مارس 2024، ابتداءً من 9م بتوقيت المملكة

رابط البث الحي

لا تفوتوا فرصة الحضور. احصلوا على تذاكركم المجانية اليوم، وانضموا إلينا واحتفلوا ببطولة EA SPORTS FC الرمضانية.

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