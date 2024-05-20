النحس يتواصل .. صفعة جديدة لهاري كين في ألمانيا بعد خسارة الدوري مع بايرن ميونخ

النجم الإنجليزي نال لقب "المنحوس" عن جدارة واستحقاق!

خسارة جديدة حصدها الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، في الدوري الألماني، فبعد خسارة اللقب المحلي على المستوى الجماعي لأول مرة منذ سنوات، أتى دور خسارة اللاعب على المستوى الفردي.

البافاري خسر لقب الدوري الألماني لأول مرة بعد هيمنة استمرت 11 عامًا، ليتوج به باير ليفركوزن لأول مرة في تاريخه بعدما حصد 90 نقطة، مقابل 72 للأول الذي اكتفى بالمركز الثالث خلف شتوتجارت صاحب الـ73 نقطة.

وبتخصيص الحديث عن كين، فقد خسر لقب أفضل لاعب في موسم 2023-2024 بالدوري الألماني لصالح منافسه فلوريان فيرتز؛ لاعب باير ليفركوزن.

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كين خسر اللقب الفردي رغم تسجيله 36 هدفًا وصناعة ثمانية آخرين خلال 32 مباراة شارك بها في البوندسليجا، فيما أحرز فيرتز 11 وصنع 12 آخرين خلال 32 لقاء أيضًا.

يذكر أن هاري كين أصبح يوصف بـ"المنحوس" بين الجماهير، في ظل فشله بالتتويج بأي بطولة مع الفرق التي مثلها، وحتى في أول موسم له مع بايرن ميونخ الذي لا يخرج خالي الوفاض من أي موسم في السنوات الأخيرة، أصابه بلعنته.