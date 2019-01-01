النجم الساحلي يفتقد أحد أهم أوراقه قبل مواجهة الهلال

النجم الساحلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الهلال في كأس الكونفيدرالية

فيسبوك تويتر محمد عماد

تلقى فريق النجم الساحلي ضربة موجعة بغياب لاعبه محمد أمين بن عُمر، وذلك قبل مواجهة فريق الهلال السوداني في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في المباراة التي سيستضيفها ملعب الجيش بمدينة السويس المصرية.

وتعرض بن عُمر لإصابة عضلية ستحرمه من المشاركة أمام الهلال في ضربة موجعة للكتيبة التونسية.

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ويعد بن عُمر أحد أهم أعمدة الفريق وأكثرهم خبرة، خاصة بعد مشاركته في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 بقميص نسور قرطاج.

كما أن بن عُمر كان أحد أهم أسباب الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الخميس الماضي.

ومن المتوقع أن يعوض محمد مثناني صاحب هدف الفوز أمام الهلال السعودي مركز بن عُمر في مركز لاعب الوسط الدفاعي.

وكانت مباراة الذهاب في الملعب الأوليمبي بسوسة قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيواجه الزمالك المصري في نصف نهائي البطولة.

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