النجم الساحلي يعلن الموعد النهائي لمواجهة الأهلي وملعب اللقاء

الأهلي يواجه النجم الساحلي في لقاء قوي

أعلن نادي النجم الساحلي، اليوم الخميس، عن الموعد النهائي لمواجهته أمام الأهلي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في لقاء الجولة الأولى الأسبوع المقبل.

وكان النجم الساحلي يرغب في تأجيل المباراة 24 ساعة، وقدم طلبًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل الموافقة على ذلك، ولكن الكاف رد أخيرًا بالرفض وإقامة المباراة في نفس موعدها.

النجم الساحلي كان قد حدد ملعب المباراة "رادس"، لاستضافة اللقاء ضمن منافسات البطولة الإفريقية، والتي عادة تحمل إثارة وندية قوية بين الطرفين في تاريخ منافستهما.

وأعلن النجم الساحلي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المباراة ستقام يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس.

الجمعة المقبلة هو موعد لقاء الأهلي والنجم الساحلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت تونس، التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، بعد رفض الاتحاد الإفريقي فكرة تأجيل اللقاء 24 ساعة.

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الأهلي من جانبه رفض فكرة تأجيل اللقاء بعد عرضها من قبل إدارة النادي التونسي، وأكد النادي المصري أن موعد المباراة مناسب خاصًة وأنه مرتبط ببعض مواعيد مباريات الدوري المصري.

ويسعى الأهلي المصري للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج الإفريقية بعد غياب لمدة سنوات طويلة، وأيضًا النجم الساحلي الذي يرغب في زيادة ألقابه الإفريقية.