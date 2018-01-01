النجم الساحلي: قرعة كأس زايد أوقعتنا في ديربي مغاربي قوي

النجم الساحلي التونسي سيواجه الرجاء المغربي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه فيصل خليفة عضو مجلس إدارة النجم الساحلي التونسي، التحية والشر إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، على التنظيم الرائع لبطولة كأس زايد للأندية.

النجم الساحلي التونسي، وقع في مواجهة مع الرجاء البيضاوي المغربي، في ديبري مغاربي، في دور الربع نهائي ببطولة كأس زايد.

وأضاف خليفة خلال تصريحات تلفزيونية عقب القرعة قائلًا: "الاتحاد العربي يقوم بعمل عظيم للنهوض بالرياضة العربية، كما نشكر أيضًا أبو ظبي على استضافتنا".

بطل العرب من يكون 🤔



إليكم مواجهات الأدوار النهائية لـ كأس زايد للأندية الأبطال 💫



مواجهة قوية تنتظرنا في أقصى المغرب العربي وقمّة خليجية تجمع أهلي جدة بالوصل الإماراتي 🔥 pic.twitter.com/uC8hjaRw8y — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 17, 2018

وعن القرعة، أكد فيصل خليفة على أن القرعة أوقعت فريقه في مواجهة قوية للغاية، أمام الرجاء المغربي، ولكن تلك المواجهة ستكون للمنافسة على الكأس العربية.

عضو مجلس إدارة النجم الساحلي أكد على أن القرعة قد تكون خدمت فريقه بالابتعاد عن العديد من المواجهات القوية فيها، ولكن مواجهة الرجاء ليست سهلة.

النجم الساحلي هو ممثل الكرة التونسية الوحيد في كأس زايد، كما يمثل أيضًا الرجاء الكرة المغربية وحيدًا.