رسميًا - النجم الساحلي يعلن التعاقد مع جاريدو

جاريدو أصبح المدير الفني الجديد للنجم الساحلي التونسي بشكل رسمي.

علن نادي النجم الساحلي التونسي، التعاقد رسميًا مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وكان يتولى تدريب النجم الساحلي المدرب التونسي فوزي البنزرتي، قبل إقالته من التدريب، ليتم البحث عن مدير فني جديد، قبل التعاقد مع جاريدو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النجم الساحلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة ترحيبية بالمدرب الإسباني.

وكتب النجم الساحلي عبر حسابه: "مرحبًا بالمدرب خوان كارلوس جاريدو في النجم الرياضي الساحلي".

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جاريدو كان يتولى مهمة تدريب الأهلي المصري، وحقق معه كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما توج بنفس البطولة مع الرجاء البيضاوي المغربي، ليتولى مهمة تدريب العين الإماراتي لمدة قصيرة.

وينتظر جاريدو بداية صعبة للغاية مع النجم الساحلي، سواء على المستوى المحلي عندما يواجه فريق الصفاقسي يوم 24 نوفمبر الجاري.

أما على المستوى القاري، سيلعب النجم الساحلي أولى مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي المصري يوم 29 نوفمبر الحالي.