الوداد يتراجع عن التعاقد مع جاريدو

مدرب الأهلي المصري السابق يتراجع في السباق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تراجع الوداد المغربي عن التعاقد مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

جاء ذلك منافياً لما تردد في البداية، حسب مصدر مقرب من إدارة بطل المغرب، أن جاريدو هو الأقرب لتولي المهممة.

ويأتي ذلك في أعقاب استقالة التونسي فوزي البنزرتي من تدريب الوداد وعودته إىل تونس لتدريب النجم الساحلي.

ويعد المصري حسام البدري أحد المرشحين لتدريب الوداد، الذي سيخوض إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

يذكر أن المباراة النهائية شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً انتهى برفض الوداد لاستكمال اللعب، ليتقرر إعادة المباراة في وقت لاحق.